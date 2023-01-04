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Yerel Erzincan'da çıkan yangında 2 ev ve odunluk küle döndü
Yerel

Erzincan'da çıkan yangında 2 ev ve odunluk küle döndü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevler daha sonra başka bir ev ve odunluğa da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 ev ve odunluk kullanılmaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 09:44:00 - 2023-01-04 09:45:16
Erzincan'da çıkan yangında 2 ev ve odunluk küle döndü

Konarlı Köyü mezrasındaki bir evde çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki diğer ev ile odunluğa sıçradı.

Yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen Tercan ve Kargın ile Erzurum Çat Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev ile odunluk zarar gördü.

 Yangını söndürmeye çalışırken el ve ayaklarından yaralanan Güven Oğuz, ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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