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Aktüel Erzincan'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
Aktüel

Erzincan'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:05:46 -
Erzincan'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da başı balkon demirlerine sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Öğretmen Lojmanları 2. kattaki evlerinin balkonunda oynayan ve ismi açıklanmayan 6 yaşlarındaki çocuğun başı balkon demirlerine sıkıştı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler balkonun demir korkuluklarını keserek çocuğu kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

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