Erzincan'da arama kurtarma çalışmaları için özel cihaz! 400 bin kamyon gerekiyor

800 bin metrekareye yayılan 10 milyon metreküp toprak üzerinde yaklaşık bin personelle devam eden aramalarda işçilere hâlâ ulaşılamadı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknopark İstanbul Araştırma Merkezi’nden gelen uzman ekipler, AFAD, JAK, PAK, TSK ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri, 100 dönümlük alanda çalışma yürütüyor.

"3'NÜN BİR LOKASYONDA, 6'SININ DİĞER LOKASYONDA OLDUĞUNU BELİRLEDİK"

Bugün netice alınacağını umduklarını söyleyen Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Hakikaten çok büyük bir heyelan. 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu belirledik. Adeta tüm arkadaşlarımız kahramanca bütün riskleri alarak bu kurtarma faaliyetlerine daha yoğunluk verecekler. İnşallah ümit ediyorum bnunlardan da netice alırız. Ailelerin, işçi kardeşlerin beklentileri var. Biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz.' dedi.

"KUSUR VARSA YARGI GEREĞİNİ YAPACAK"

Sudan ve topraktan sürekli numune alındığını belirten Bakan Bayraktar, 'Halk sağlığını tehdit eden durum yok. Kusur varsa yargı gereğini yapacak. Soruşturmada 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. açıklamasında bulundu.

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Bayraktar, 'Üst düzey şirket yöneticileri burada. Bizimle uyumlu şekilde çalışmaya gayret ediyorlar' şeklinde konuştu.

Teknopark İstanbul’da patlayıcı ve radar uzmanı Ahmet Zengin, yürütülen çalışmalara ilişkin Milliyet’e şunları söyledi: “Dünyada toprak altını gösterebilen en önemli teknolojilerden birini buraya getirdik. Toprağın 412 metre altını gösterebiliyor, canlı-cansız-metal gibi her şeyi tespit edebilir. Kısa sürede bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.”

KANADALI YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Öte yandan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, “ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen firmada işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alındığını” açıkladı.

‘400 BİN KAMYON LAZIM’

Bölgede incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan tehlikesinin devam ettiğine dikkati çekti. Bayraktar, “10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var” dedi. Bayraktar “Kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini ifade edebilirim. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hâlâ söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Alanda incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da bölgede risk olduğu için alanın tamamen boşaltılması gerektiğini söyledi.

MASKE TARTIŞMASI

Sahada arama çalışanları yapan ekiplerden bir kısmının maske takıp bazılarının da takmaması tartışmaları beraberinde getirdi. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Serkan Küçük Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Atık kaldırma çalışmalarında göçük alanının çok yakınında çalışanların soluk koruyucu, tam vücut koruyucu kıyafetler, gaz maskesi, gözlük ve kimyasallara dayanıklı eldivenle bölgede bulunuyor olmaları gerekli.”