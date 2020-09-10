Erzincan ve Tunceli'de Kovid-19 denetimi yapıldı

TUNCELİ / ERZİNCAN (AA) - Erzincan ve Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Tunceli'de iş yerleri, marketler, pazarlar, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda İçişleri Bakanlığının "koronavirüs denetimleri" genelgesi kapsamında denetimlere aralıksız devam ediliyor.

Vali Özkan'ın da katıldığı denetimlerde, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sokaklarda işletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Özkan, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1500 personelimizin katılımıyla denetimler yapıldı. Salgın konusu sadece ülkemizi değil bütün dünyayı uğraştıran ve zora sokan bir durum. Maalesef şu ana kadar keşfedilmiş, bulunmuş ya da net tedavi ediyor diyebileceğimiz ilaç yok. Ben sağlıkçı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türk sağlık sisteminin ve teşkilatının geldiği noktada birçok dünya ülkeleriyle yarışır ve hatta onlardan iyi durumdayız." dedi.

Özkan, salgınla mücadelede tedbirlerin elden bırakılmamasına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Benimde Tuncelili hemşehrilerimden ricam şudur. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler. Kentte insanlarımız, büyük çoğunlukla maske kuralına ve mesafe şartlarına uyuyor. Zaten Tunceli salgınla mücadele konusunda şu an son derece önemli ve güzel noktada. İyiyiz diyerek tedbirleri elden bırakacak ya da vazgeçecek değiliz. Denetimlerimize, tedbirlerimize ve uyarılarımıza hep beraber devam edeceğiz."

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ve diğer ilgililer eşlik etti.



- Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetime katıldı.

Makas, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesindeki esnafı gezerek yeni tip koronavirüs tedbirleri denetledi.

Kovid-19 ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimini gerçekleştiren Makas, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe, maske kurallarını hatırlatan Makas, virüsle mücadelede birlikte gerekli tedbirleri alıp kurallara uyarak hep birlikte hastalığın üstesinden geleceklerini söyledi.