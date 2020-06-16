  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:16:41 -
Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi.


Erzincan’ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil’in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. Kazadan 5 saat sonra Erzincan AFAD’tan 2 kişilik ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünden 4 kişilik dalgıç ekibi suda kayıp olarak aranan şoför Dil’in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı.


Hastane morgundaki işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı