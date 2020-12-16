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Aktüel Erzincan Valisi Makas'ın "maske" çağrısına çocuklardan videolu destek
Aktüel

Erzincan Valisi Makas'ın "maske" çağrısına çocuklardan videolu destek

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:07:12 -
Erzincan Valisi Makas'ın "maske" çağrısına çocuklardan videolu destek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Haydi çocuklar, maskelerimizi takalım hem kendimizi hem de sevdiklerinizi güvende tutalım" çağrısına, çocuklar gönderdikleri videolarla destek verdi.

Vali Makas, bir süre önce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Haydi çocuklar, maskelerimizi takalım hem kendimizi hem de sevdiklerinizi güvende tutalım" paylaşımı yaptı.

Çocuklar da Vali Makas'ın bu çağrısına maskelerini takarak çektikleri videolarla destek verdi.

Miniklerin klip haline getirilen videoları, Valiliğin sosyal medya hesabından "'Maskelerimizi takalım, hem kendimizi hem de sevdiklerinizi güvende tutalım' mesajımıza, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı sevgili çocuklarımıza sonsuz teşekkürler" notuyla paylaşıldı.

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