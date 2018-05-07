Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 asker gözaltına alındı.

Öte yandan, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında da FETÖ/PDY’nin kentteki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 24 şüphelinin Erzincan ve Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.