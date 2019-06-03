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Erzincan lise taban puanları 2019 Erzincan lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Erzincan lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
Erzincan lise taban puanları 2019 Erzincan lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Erzincan lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Erzincan lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu lisesi taban puanları

REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
  1. Yozgat
  2. Erzincan Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  3. Erzincan Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  4. Erzincan Liseleri Kontenjanları 2019
  5. Erzincan liselerin en küçük puanları 2018
  6. Erzincan Anadolu Liseleri Kontenjanları
  7. 2018 2019 Erzincan Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  8. Erzincan Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Erzincan Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Erzincan Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Erzincan İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Erzincan Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Erzincan Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Erzincan Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  15. Erzincan Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  16. Erzincan Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Erzincan Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Erzincan Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
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  20. erzincan anadolu lisesi puanı
  21. erzincan sınavsız alan liseler
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  25. gümüşhane sosyal bilimler lisesi taban puanı

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