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Gündem Erzincan İliç'teki toprak kaymasında sıcak gelişme
Gündem

Erzincan İliç'teki toprak kaymasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-15 21:49:00 - 2024-02-15 22:03:19
Erzincan İliç'teki toprak kaymasında sıcak gelişme

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç’te maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili Kanadalı uyruklu bir kişi dahil toplam 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, İliç ilçesinde bulunan maden sahasında, 13 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında, toprak kaymasına bağlı olarak meydana gelen iş kazasında 9 vatandaşın göçük altında kalmasıyla ilgili sorumluların tespiti açısından İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet savcılarınca olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapılarak deliller eksiksiz bir şekilde toplanmış, olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi 14 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

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