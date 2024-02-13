Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | Vali Hamza Aydoğdu: Toprak altında işçiler var

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Aydoğdu: Toprak altında işçiler var

NTV canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, net bir bilgi olmadığını ancak toprak altında kalan işçiler olduğunu söyledi.

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Vali Aydoğdu, “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.

İşletmeci şirket açıklama yaptı

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

İlçe merkezine 8 km uzaklıkta

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.