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Ekonomi Erzincan İl Özel İdaresi 2 adet kafesini kiraya verecek
Ekonomi

Erzincan İl Özel İdaresi 2 adet kafesini kiraya verecek

Erzincan İl Özel İdaresi, tasarrufu kendisinde bulunan Kavakyolu Düdükçe Mahallesi’ndeki 2 adet kafesini açık teklif usulü ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:00:00 -
Erzincan İl Özel İdaresi 2 adet kafesini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de konuyla ilgili  yapılan duyuruda “Erzincan İl Özel İdaresi tasarrufunda bulunan, İlimiz Merkez Vasgirt Deresi Peyzaj Uygulama Projesinde Olan Kavakyolu Düdükçü Mahallesi 222 Ada 29 Parsel Taşınmaz Üzerindeki 2 Adet Kafenin, (1. Kafe 193 m2 kapalı alan, 160 m2 açık alan; 2. Kafe 193 m2 kapalı alan, 230 m2 açık alan) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince Kira İhalesi Yapılacaktır.” denildi.

Kiralama ihalesi 10.03.2021 tarih ve saat 10:30’da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak. Şartname mesai saatleri dahilinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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