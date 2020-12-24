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Aktüel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:24:47 -
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Levent, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" karesini seçen Levent, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Levent, "Bunların arasında seçim yapmakta hakikaten zorlandım. Açıkçası seçim yaparken 'acaba hangi konuda, hangi şekilde, hangi gözle fotoğrafçı bunları görmüş' onu da değerlendirerek seçim yaptım." dedi.

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