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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, toplam 62 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

02 Temmuz 2019 Salı 10:18
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, toplam 62 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not-1: 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Not-2: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Uygulama Esaslarında Yer Alan Performans Değerlendirme Sitemindeki Puanlama Tablosu Kullanılacaktır. Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:18
  1. İstanbul
  2. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları
  3. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi alım 2019
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