Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYU) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

EBYU Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki derslerin uzaktan (çevrimiçi/on-line) öğretim yöntemleri ile yürütülmesi,

Çevrimiçi/on-line olarak yürütülen tüm derslerde eş zamanlı (canlı sınıf) ve eş zamansız içerik ve etkinlik desteği sağlanması,

Tıp Fakültesi 6. sınıf derslerinin küresel salgın koşullarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılması,

Tıp Fakültesindeki diğer sınıflarda yer alan uygulamalı derslerin yürütülmesine ilişkin koşulların fakültenin ilgili kurullarınca karara bağlanması,

Topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması dersleri ile stajların MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili akademik birim kurulları tarafından karara bağlanması,

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı ile Yabancı Dil Muafiyet Sınavlarının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması,

Küresel salgının seyrine göre öğretim süreçleri ile ilgili (yarıyıl sonu sınavları ve bazı uygulamalı derslerin bir kısmının yüz yüze yapılması gibi) yeniden değerlendirme yapılabilmesi,

Alınan kararlar doğrultusunda enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yetkili kurullarının gerekli planlamayı yaparak web sayfalarından öğrencilerimize duyurulması."

