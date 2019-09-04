Erzincan Basket Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı

Basketbol bölgesel birinci ligde mücadele edecek olan Erzincan Basketbol Spor Kulübü, Erzincanspor bünyesine katıldı.

Erzincan Basketbol Spor Kulübünün, Erzincanspor’a devriyle ilgili işlemlerin tamamlandığını ifade eden Erzincanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Çalı, “Erzincanspor olarak farklı branşlarda da faaliyet sürdürmek ve kulübümüzü markalaştırmak adına yönetim kurulu ile bu kararı aldık. Takım en kısa sürede alt yapı oluşumunu da tamamlayacak. İnşallah basketbolu da Erzincan ilimize kazandıracağız. Erzincan halkına ve seyircimize güvenimiz tam” dedi.

Erzincan Basket Spor Kulübü Serdar Toğuç yönetiminde çalışmalarına başlayacak.