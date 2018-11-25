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Erwin Koeman: Başkanla görüştüm

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2018 Pazar 22:20
Erwin Koeman: Başkanla görüştüm

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erwin Koeman, yenilgiyi değerlendirirken yaptıkları bazı hataların altını çizdi.

Hollandalı çalıştırıcı ilk olarak ''Maçın ilk yarısında oyuncularımızla da konuştuk, top sahamıza geldiğinde onlara baskı yapacaktık ama yaptığımız şey bu değildi. Ayrıca topun daha çok bizde kalması gerekiyordu ama 2-3 saniye içinde topu kaybettik'' ifadelerini kullandı.

Koeman, Trabzonspor'un daha dinç olduğunu dile getirirken ''Kulübeye bakarsak sakatlıktan dönen ve genç oyuncularımız vardı ancak şunu itiraf etmem gerekiyor. Trabzonspor sahada daha dinçti. 3-0'ı bulabilirlerdi ama bulamadılar. Buna rağmen ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda 3-0 olabilirdi. Biz maksimum 2-2 yapabilirdik'' şeklinde konuştu.

Görev süresi ne kadar?

Geleceğiyle ilgili konuşan Koeman, ''Başkan'la ve Damien Comolli ile milli arada bir toplantı yaptık. Ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama benim üstümdeki insanlar, durumumu onlar biliyordur, onlardan duyacağım'' dedi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:20
  1. Fenerbahçe
  2. Trabzonspor

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