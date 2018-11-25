Erwin Koeman: 2-2 bitirebilirdik

Karşılaşma sonrasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ancak maçın son dakikalarında maçı 2-2’ye getirebilecek pozisyonları bulmalarına rağmen şanssız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Trabzonspor’un kendilerine göre daha dinç bir görüntü ortaya koyduğunu belirterek, “Maçın ilk yarısında daha fazla baskı yapmalıydık. Rakibimiz daha taze ve dinç olduğunu gördük. Ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Adil olmamız gerekir. Penaltıyı kalecimiz muhteşem bir şekilde kurtardı. İlk dokunuşları ve pasları istediğimiz gibi yapamadık. Maçın ikinci yarısında ise rakibimiz 1-0’dan ve 2-0’dan sonra maçı farklı bitirecek golleri bulabilirdi. Ama maçın sonlarına doğru 2-1’i yakaladık. Son dakikada şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik. Futbolcularım maçın sonuna kadar mücadelelerini sürdürdü. Son dakikaya kadar her şeyi yaptık ama yetmedi” dedi.

'Onların daha agresif ve daha dinç olduğunu gördük'

Bahaneler arkasına sığınmayacağını belirten Koeman, “Rakibimizden çok fazla top kazandık ama top bizdeyken iyi şeyler yapamadık. Onların daha agresif ve daha dinç olduğunu gördük” diye konuştu.

"Fenerbahçe’nin hedefi ligde kalmak mı yoksa şampiyonluğu kovalamak mı?" şeklindeki soruya ise Hollandalı teknik adam, “Ligde kötü bir yerdeyiz. Bu durumdan çıkabilmek için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.