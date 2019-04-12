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ERÜ Kalp Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Başarılı Kalp Kapak Operasyonu

Kayseri’de kalp kapakçığı darlığına bağlı olarak nefes darlığı şikâyeti yaşayan ve açık kalp ameliyatı olması da risk taşıyan 60 yaşındaki hastanın, TranscatheterAorticValveImplantation(TAVI) adlı kapalı yöntem ile kalp kapakçığı değiştirildi.

12 Nisan 2019 Cuma 14:46
ERÜ Kalp Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Başarılı Kalp Kapak Operasyonu

Kayseri’de kalp kapakçığı darlığına bağlı olarak nefes darlığı şikâyeti yaşayan ve açık kalp ameliyatı olması da risk taşıyan 60 yaşındaki hastanın, TranscatheterAorticValveImplantation(TAVI) adlı kapalı yöntem ile kalp kapakçığı değiştirildi.


Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayseri Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, hastayla ilgili şu bilgileri verdi:


“Hastamız Asım Bey, aynı zamanda da üniversitemizin hocasıdır. Yaklaşık 5 yıl önce bir bypass operasyonu geçirdi. Bypass ameliyatı ile ile herhangi bir problemi yoktu. Bize nefes darlığı ve yorulma şikâyetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda aort kapağında bir darlık tespit ettik. Muhtemelen daha önceki ameliyat sırasında bu darlık yoktu. Yıllar içeresinde kireçlemeye bağlı darlık artmış. Hastamızın ikinci bir açık kalp ameliyatının riskli olduğunu düşünerek TAVI dediğimiz kapalı yöntemle kapağını değiştirdik. TAVI dediğimiz yöntem kasıktan girerek göğüs kafesini açmadan kapağın değiştirilmesi işlemi. Artık kliniğimizde bu başarılı bir şekilde uygulanıyor. Şuana kadar yaptığımız hastalarda ciddi sorun yaşamadık. Asım Bey’in kapağını da başarılı bir şekilde yaklaşık 1 saat süren bir operasyonla değiştirdik. Şuanda her şey yolunda. Bugün hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz. Gerçekten bu TAVI yöntemi, teknolojinin hastalarımıza sunduğu en büyük imkânlardan bir tanesidir. Göğüs kafesi açılmadan yaptığımız bir yöntem. Genelde bu işlemi ameliyat olması yüksek riski olan ve ameliyat olamayacak hastalarımıza yapıyoruz. Asım Bey’de daha önce ameliyat geçirdiği için ikinci bir açık kalp ameliyatının riskli olacağını düşündük. O yüzden kapalı yöntemle aort kapağını başarılı bir şekilde değiştirdik."


Kalp kapakçığı değişerek sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Asım Çelik ise kendisini tedavi eden doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:46
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