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Ertuğrul Sağlam: Bu lige renk katacağız

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, daha iyi bir takım olacaklarını belirterek, "Bu lige renk katacağız. Hedefimiz, geçen sezondan iyi futbol oynamak ve ligi daha üst sırada bitirmek" ifadelerini kullandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 23:35
Ertuğrul Sağlam: Bu lige renk katacağız

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlam, maç değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Buraya gelirken 3 maçta mağlup olmamış kalesinde gol görmemiş bir takım olarak geldik. Fenerbahçe son iki maçta puan alamasa da puan alacak oyunlar oynadı. Karşımızda çok ciddi ve özellikle 2 mağlubiyetten sonra sahasında ve seyircisi önünde kazanmak isteyen bir takım olacaktı. Taraftarlarının desteğiyle Fenerbahçe maça iyi başladı. Dengeyi sağladık derken golü yedik. Golden sonra pozisyonlarımız da vardı. Umut'un karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı oyunda dengeyi sağladık ve beraberliği yakaladık. Beraberliği 3-5 dakika koruyamadık. Geri düştükten sonra oyuncularımız maçı çevirmek için müthiş bir reaksiyon gösterdi. Çok güzel gollerle öne geçtik. Kırmızı karttan sonra Fenerbahçe'nin doldur boşalta geçmesi ve uzun toplarla oynaması işimize geldi. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bunun morali ve motivasyonuyla milli takım arasını çok iyi değerlendirip yükselişimizi sürdürmek istiyoruz."

Lige renk katan bir takım olmak istediklerini aktaran Sağlam, "İyi futbolun yanında iyi mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını da almak bizi mutlu ediyor. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koydular." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam, daha iyi bir takım olacaklarını belirterek, "Bu lige renk katacağız. Hedefimiz, geçen sezondan iyi futbol oynamak ve ligi daha üst sırada bitirmek. Amacımız, izleyenlere keyif veren bir futbol seyrettirmek ve taraftarımızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 23:35
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ertuğrul Sağlam
  4. Kayserispor

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