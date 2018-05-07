Ertuğrul Sağlam: Ben o dönem görev yaptım saymıyorum

Sağlam, Bursaspor Kulübünün merhum başkan İbrahim Yazıcı'nın adını taşıyan ve Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan stadın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'u 2009-2010'da şampiyon yapan daha sonra 2015'te tekrar takımın başına geçmesine rağmen bu görevde 143 gün kalabilen Sağlam, "Ben o dönem 'görev yaptım.' diye saymıyorum. Çünkü başladığımız ilk günden bitirdiğimiz güne kadar açıkçası ne çalıştığımızı anlayabildik, ne antrenörlük yaptığımızın farkına vardık. Sıkıntılarla geçen bir sezondu. Dolayısıyla 'ikinci sefer geldim.' diye düşünmüyorum ben. Çok şanssız bir dönemdi." diye konuştu.

Bursaspor'a 2009 yılında ilk geldiğinde 4 yıl süren dönemi anlatan Sağlam, "İkinci yarıda geldik. Puan cetvelinde ikinciydik. İkinci sene şampiyon olduk. Üçüncü sene üçüncü bitirdik. Dördüncü sene hem kupa finaline kaldık hem de ligi beşinci bitirdik. Bıraktığımız sezon ise takım ligi dördüncü sırada bitirdi. Çalıştığımız beş sezonda birden beşe kadar her neticeyi elde ettik. Araya bir de kupa finali sıkıştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonraki süreçte neler yaşandığını ben çok iyi biliyorum da burada ifade edemiyorum. İnşallah bir gün müsait bir ortam olursa hem Türk futbolunun hem de Bursaspor'un selameti açısından bunları tartışabiliriz, açıklayabiliriz."