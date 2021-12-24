Ertuğrul Özkök’ten ‘Vay şerefsiz’ savunması: Mezarına gittim ya!

Ertuğrul Özkök’ün genel yayın yönetmeni olduğu yıllarda Ahmet Kaya için “Vay şerefsiz” manşeti atıldı. “Vay şerefsiz” denilmesinin nedeni ise Ahmet Kaya’nın Kürtçe klip çekeceğini açıklamasıydı. Özkök’ün attığı “Vay şerefsiz” manşetinin ardından ise Ahmet Kaya’ya yönelik linç kampanyasına hız verildi.

Ahmet Kaya’nın hayatını bir manşetle kararttı

Ahmet Kaya’ya yapılan linç girişiminin azmettiricisi Ertuğrul Özkök, “Vay şerefsiz” manşetine ilişkin “Ahmet Kaya’nın mezarına gittim, daha ne yapayım?” diyerek insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştı.

Kendini böyle savundu

Hürriyet’in provokatif manşetlerini kimin attığına yönelik bir internet sitesine konuşan Ertuğrul Özkök, şunları söyledi:

“Ben Ahmet Kaya'nın mezarına gittim, daha ne yapayım? Ali Tatar'a o manşetleri atanlardan bir tanesi onun mezarının başına gidip "Ben kötü bir şey yaptım" deme cesaretine sahip mi?