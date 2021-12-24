  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ertuğrul Özkök’ten ‘Vay şerefsiz’ savunması: Mezarına gittim ya!
Gündem

Ertuğrul Özkök’ten ‘Vay şerefsiz’ savunması: Mezarına gittim ya!

“Vay şerefsiz!” manşetini atarak Ahmet Kaya’nın hayatını karartan dönemin Hürriyet gazetesinin eski Genel yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, “Ahmet Kaya’nın mezarına gittim, daha ne yapayım” diyerek suçunu örtbas etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 01:38:00 -
Ertuğrul Özkök’ten ‘Vay şerefsiz’ savunması: Mezarına gittim ya!

Ertuğrul Özkök’ün genel yayın yönetmeni olduğu yıllarda Ahmet Kaya için “Vay şerefsiz” manşeti atıldı. “Vay şerefsiz” denilmesinin nedeni ise Ahmet Kaya’nın Kürtçe klip çekeceğini açıklamasıydı. Özkök’ün attığı “Vay şerefsiz” manşetinin ardından ise Ahmet Kaya’ya yönelik linç kampanyasına hız verildi.   

 Ahmet Kaya’nın hayatını bir manşetle kararttı   

Ahmet Kaya’ya yapılan linç girişiminin azmettiricisi Ertuğrul Özkök, “Vay şerefsiz” manşetine ilişkin “Ahmet Kaya’nın mezarına gittim, daha ne yapayım?” diyerek insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştı. 

Kendini böyle savundu

Hürriyet’in provokatif manşetlerini kimin attığına yönelik bir internet sitesine konuşan Ertuğrul Özkök, şunları söyledi: 

“Ben Ahmet Kaya'nın mezarına gittim, daha ne yapayım? Ali Tatar'a o manşetleri atanlardan bir tanesi onun mezarının başına gidip "Ben kötü bir şey yaptım" deme cesaretine sahip mi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay