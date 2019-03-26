Ertuğrul Özkök, Binali Yıldırım röportajını eline yüzüne bulaştırdı! Açıklama yapmak zorunda kaldılar

yeniakit.com.tr Hürriyet’in 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan Ertuğrul Özkök, bir röportajı kısaltmayı bile beceremedi. Özkök, Cumhur İttifakı’nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım ile yaptığı röportajı, skandal ifadelerle yayınladı. Binali Yıldırım’ın İstanbullulardan daha çok vergi toplanması gerektiğini aktaran Özkök, algı oluşturmaya çalışarak kirli zihniyetini ortaya koydu.

“Daha fazla vergi toplamalıyız”

Yıldırım’ın “İstanbul, Türkiye’de ödenen vergilerin yüzde 49’unu toplarken, bu gelirden yüzde 10 pay almaktadır. İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalıdır.” yönündeki sözlerini kendince kısaltmaya çalışan Özkök, Yıldırım’ın dilinden, “İstanbul'dan daha fazla vergi toplamalıyız. Bunları yapabilmek için İstanbul'dan çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi aldıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi.” ifadelerini kullandı.

Hürriyet açıklama yaptı

Özkök’ün algı oyunu elinde patladı. Röportajın yayınlanmasından saatler sonra Hürriyet, Ertuğrul Özkök’ün yeni açıklamasını yayınladı. Özkök’ün açıklaması şu şekilde:

Binali Yıldırım’la ilgili yazımın İstanbul vergileri ile ilgili bölümü kısaltılırken sanki, ‘İstanbullu’dan daha fazla vergi alınacakmış’ gibi bir anlam çıkmış.

Yıldırım’ın o bölümdeki sözleri şöyleydi:

İstanbul ekonomisini büyütüp toplanan vergiyi de büyüteceğiz

‘İstanbul’un milli gelirdeki payını 242 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarırken, Avrupa’nın 10’uncu büyük ekonomisi olacak. 500 binden fazla istihdam doğacak, ihracat 78 milyar dolardan 125 milyar dolara çıkacak. Şehirde taksiciden küçük esnafa herkesin geliri artacak. Şehir ekonomisi büyüdükçe, gelirleri ve dolayısıyla İstanbul’da topladığımız verginin miktarı da artacak. Türkiye’de vergilerin yüzde 49’unu toplayan İstanbul, bu vergilerden yüzde 10 pay alıyor. İstanbul’un vergiden aldığı payının da artması lazım.’