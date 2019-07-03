Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, yerel seçimlerin ardından yüksek sesle konuşulmaya başlanan yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Partinin içinden çıkacağı konuşulan yeni siyasi oluşumlarını değerlendiren Ertuğrul Günay, "İnsanlar buradan çıkarak sağlıklı bir çözüm istiyorlarsa yeni arayışlar dillendirmek ve cesaretle bu arayışı ete kemiğe büründürmek göreviyle karşı karşıyalar. Bugün AK Parti'nin birçok politikası toplum tarafından eleştiriliyor. Bu alanlardan herhangi birinde özel bir defonuz, sorumluluğunuz, yanlışta payınız varsa bu önünüze koyulur. Siyasete savunma ile başlarsanız bir yere varamazsınız. Yola çıkmaya niyetli arkadaşlar bu soruların kendilerine sorulacağını göze alarak yola çıkmalılar" açıklamasını yaptı.

"Geç de olsa bir tavırdır"

Günay, "Kritik bir eşiğe geldik. Türkiye'de yeniden çoğulculuğa, birleştiriciliğe, hukuk devletine dönme ihtiyacı var. Kim katkı yapacaksa ortaya çıksın. Türkiyeyi şeffaflıktan, kurumsal yönetimden uzaklaştıran bu modeli kim eleştiriyorsa bırakalım eleştirsin" diye konuştu.

"Böyle bir partiden sonuç alınamaz"

Yeni kurulacak bir partinin yeni misyonlarla yola çıkması gerektiğini ifade eden Ertuğrul Günay, "Yola çıkacak olan yeni siyasi hareketler AK Parti'nin yarım bıraktığı işleri tamamlamak gibi bir misyonla yola çıkarsa sonuç alamaz. Türkiye'nin yeni ihtiyaçları var. Yeni şeyler söylemek gerek. Mesele AK Parti'nin restorasyonu ya da revizyonu değil. Sadece AK Parti'den kopanların kuracağı bir partiden de sonuç alınamaz. Olsa olsa İYİ Parti kadar sonuç alınabilir. Çok daha geniş uzlaşmalara ihtiyaç var" dedi.