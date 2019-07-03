0553 313 94 23

Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul'da yapılan 23 Haziran seçimlerinin ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:04
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, yerel seçimlerin ardından yüksek sesle konuşulmaya başlanan yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Partinin içinden çıkacağı konuşulan yeni siyasi oluşumlarını değerlendiren Ertuğrul Günay, "İnsanlar buradan çıkarak sağlıklı bir çözüm istiyorlarsa yeni arayışlar dillendirmek ve cesaretle bu arayışı ete kemiğe büründürmek göreviyle karşı karşıyalar. Bugün AK Parti'nin birçok politikası toplum tarafından eleştiriliyor. Bu alanlardan herhangi birinde özel bir defonuz, sorumluluğunuz, yanlışta payınız varsa bu önünüze koyulur. Siyasete savunma ile başlarsanız bir yere varamazsınız. Yola çıkmaya niyetli arkadaşlar bu soruların kendilerine sorulacağını göze alarak yola çıkmalılar" açıklamasını yaptı.

"Geç de olsa bir tavırdır"

Günay, "Kritik bir eşiğe geldik. Türkiye'de yeniden çoğulculuğa, birleştiriciliğe, hukuk devletine dönme ihtiyacı var. Kim katkı yapacaksa ortaya çıksın. Türkiyeyi şeffaflıktan, kurumsal yönetimden uzaklaştıran bu modeli kim eleştiriyorsa bırakalım eleştirsin" diye konuştu.

"Böyle bir partiden sonuç alınamaz"

Yeni kurulacak bir partinin yeni misyonlarla yola çıkması gerektiğini ifade eden Ertuğrul Günay, "Yola çıkacak olan yeni siyasi hareketler AK Parti'nin yarım bıraktığı işleri tamamlamak gibi bir misyonla yola çıkarsa sonuç alamaz. Türkiye'nin yeni ihtiyaçları var. Yeni şeyler söylemek gerek. Mesele AK Parti'nin restorasyonu ya da revizyonu değil. Sadece AK Parti'den kopanların kuracağı bir partiden de sonuç alınamaz. Olsa olsa İYİ Parti kadar sonuç alınabilir. Çok daha geniş uzlaşmalara ihtiyaç var" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:04
  1. Ertuğrul Günay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muazzez İlmiye Çığ kimdir nereli? Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve biyografisi
    1. Muazzez İlmiye Çığ kimdir nereli?..
    2. BM'den yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    3. Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi:..
    4. ‘Gri Liste’deki FETÖ’cü tutuklandı
    5. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon..
    6. İlknur Havva Hayal kimdir? Havva Ünser..
    7. Terkedilen otomobil dilendirilen..
    8. Aranan hırsızlık şüphelisi kovalamaca..
    9. Didim’de uyuşturucu ve sahte paraya..
    10. Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet..
    11. Erişteli sebze çorbası | Tam kıvamında..
    12. DAEŞ’e darbe! Sözde emir veren kişi..
    13. Akdeniz'de korkutan deprem!
    14. Ertuğrul Günay'dan yeni parti..
    15. Tutuklanan FETÖ şüphelisi gri..
    16. Avrupa Birliği yeni başkanını seçti
    17. Erdoğan müjdeyi verdi! Çin ile Türkiye..
    18. İsrail'de ortalık karıştı! Çok sayıda..
    19. Darbeci Hafter'den hain saldırı! Çok..
    20. Adana'da DEAŞ operasyonu
    21. Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan..
    22. Adana’da şafak vakti DEAŞ’a baskın
    23. ABD'den Libya'da çıkan Amerikan..
    24. Yardım kuruluşu teröristin bağışını..
    25. 03.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. Trump yönetimi, nüfus sayımında..
    27. Venezuela'da taraflar 5 Temmuz'da..
    28. Pompeo, Kazak mevkidaşı Atamkulov ile..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    30. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    “FETÖ de Ergenekondur!”
    “FETÖ de Ergenekondur!”