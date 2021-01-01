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Medya Ertuğrul Gazi oyunu piyasaya sürüldü
Medya

Ertuğrul Gazi oyunu piyasaya sürüldü

Erken dönem Osmanlı tarihini alan yerli oyunlar uzun bir süredir mobil cihazlarda oynanabiliyordu. Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi oyunları PC platformuna uyarlanarak Steam mağazasına kullanıma sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:16:00 - 2021-01-01 11:17:55
Ertuğrul Gazi oyunu piyasaya sürüldü

Tarih temalı oyunları ile 13 milyondan fazla oyuncuya hitap eden Umuro Game popüler Ertuğrul Gazi oyununu Steam mağazasında yayınladı. Mobil sürüme göre oyunda önemli iyileştirmeler yer alıyor.

Eylül ayında Steam üzerinde yayınlanan Osman Gazi oyunu gibi Ertuğrul Gazi oyunu da bir rol yapma türü. 60 bölüme sahip olan oyun Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, Haçlı ve Moğol istilalarını konu ediniyor.

Mobil sürüme göre insan olmayan karakterler daha gelişmiş yapay zekaya sahip. Oyun mekanikleri ise daha yüksek doğruluk ile hesaplanıyor. Yine gölge ve ışıklandırmalar PC tarafındaki iyileştirmeler arasında.

Mobil ve PC tarafında iyi bir kitle yakalayan Umuro Game yakın dönemde Nintendo Switch ile PlayStation 4 konsolları için de erken Osmanlı dönemi oyunlarını yayınlamayı planlıyor. Her iki oyun da Steam üzerinde 5TL fiyat etiketine sahip.

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