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Spor Ertuğrul Ersoy: Trabzonspor'u yenebilirdik
Spor

Ertuğrul Ersoy: Trabzonspor'u yenebilirdik

Gaziantep FK'nın savunma oyuncularından Ertuğrul Ersoy, Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 05:11:00 -
Ertuğrul Ersoy: Trabzonspor'u yenebilirdik

Gaziantep'in Trabzonspor'la berabere kaldığı maçın ardından Ertuğrul Ersoy açıklamalarda bulundu.

Lider Trabzonspor'a karşı gol yemeden alınan 1 puanın ve oynanan futbolun kendilerine mutluluk verdiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Ligin liderine en iyi futbol oynayan takımına karşı mücadele ettik. Sezobnu keyifli ve iyi oyunla bitirmek istiyoruz. Zor olacağını biliyorduk. Gol yemeden alınana 1 puan, benim gibi defans oyuncuları için önemli. 3 puan da alabilirdik. Trabzonspor gibi formda bir takımdan gol yememek önemli. Yeni sezon bakacağız."

"Hakem iyi maç yönetti"

"Nwakaeme'ye müdahalem vardı kart gördüğüm pozisyonda. Onun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Bunun öncesinde Vitor'un yaptığı bir pozisyon var, ona hiç kart çıkmadı. Bunları tartışırsak ucu oradan oraya dokunur... Hakem, bence iyi bir maç yönetti."

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