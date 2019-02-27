Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası’nı kazanacaklarına camia olarak inandıklarını ama bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, hatalarından ders çıkartarak samimiyetle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor’da moraller bozuk. Bu sezon Avrupa Kupaları’nda yer almayı arzulayan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupasını, hu hedefe giden en kestirme yollarında biri olarak değerlendiriyordu. Bu sezon hakem kararlarıyla sık sık gündeme gelen Karadeniz ekibi, Ümraniyespor maçını yönetenAlper Ulusay’a tepki gösterdi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından hakeme ve maça yönelik değerlendirmede bulundu. Doğan, Türk futbolunun en büyük sorunu, görevi adalet dağıtmak olan hakemler olduğunu belirterek, "Ümraniyespor’un yarı finale yükselmesine asla gölge düşürmeden söylemek isterim ki Trabzonspor hiçbir zaman kimseden imtiyaz istemedi. Sadece adil ve güzel bir oyun istedi. Ama o da sizde yok" dedi.

Kupayı kazanarak müzeye getirmeye çok inandıklarını belirten Doğan, "O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık. Ama olmadı. Hatalarımız mı? Eyvallah! Kötüye kötü diyebilmeli. Bunlardan ders alarak, özeleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi