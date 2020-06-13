Ertuğrul Doğan: "En küçüğümüzden en büyüğümüze hepimiz inandık"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, herkesin şampiyonluğa olan inancının tam olduğunu ifade ederek, "En küçüğümüzden, en büyüğümüze herkes inandı ve şampiyonluğa koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek lige verilen aranın ardından Süper Lig’e 3 puanla başlayan Trabzonspor’da moraller yerinde.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, en küçük taraftardan, en büyük taraftara kadar herkesin inandığını belirterek, "En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. Hepimiz inandık. Hepimiz kenetlendik. Bordo-mavi sevdamız şampiyonluğa koşuyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Sahada oynamak yerine masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak. Hepinizi hem sahada hem de masada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek" dedi.