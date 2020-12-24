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Medya Ertuğrul Bey'in vefatı sonrası Kuruluş Osman dizisinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek gelişme
Medya

Ertuğrul Bey'in vefatı sonrası Kuruluş Osman dizisinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek gelişme

Kuruluş Osman dizisinin 39. bölümünde Tamer Yiğit'in oynadığı Ertuğrul Bey karakteri hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından dizide dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. İşte izleyiciyi ekrana kilitleyecek gelişme...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:27:00 - 2020-12-24 13:37:25
Ertuğrul Bey'in vefatı sonrası Kuruluş Osman dizisinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek gelişme

Çarşamba akşamları atv ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 39. bölümünde Tamer Yiğit'in oynadığı Ertuğrul Bey karakteri diziye veda etti. Ertuğrul Bey’in ölümü Kayı Obası’nda derin bir üzüntüye yol açarken, göz yaşları adeta sel olup aktı.

Peki 40. yeni bölümde neler yaşanacak? 30 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölümden ilk görüntüler ortaya çıktı. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey’in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun’u kullanarak Kayı Obası’na sızabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 39’uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Dizinin 40. yeni bölümü de yine etkili sahneler ve olaylarla geliyor. Dizide Ertuğrul Bey öldükten sonra bile beylik savaşının devam ediyor olması da izleyicilerdeki heyecan katsayısını yükseltecek.

Kayı Beyi kim oldu? Kuruluş Osman yeni bey kim oldu? Ertuğrul’dan sonra bey kim?
Kayı Beyi kim oldu? Kuruluş Osman yeni bey kim oldu? Ertuğrul’dan sonra bey kim?

Medya

Kayı Beyi kim oldu? Kuruluş Osman yeni bey kim oldu? Ertuğrul’dan sonra bey kim?

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