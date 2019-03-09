Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı helal etmiyorum! Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın dün defnedilen babası gazeteci Ertuğrul Akbay'ın kendisinin tazminat hakkını vermediğini iddia eden eski Yazıişleri Müdürü İsmail Pehlivan, "Benim 10 yıllık tazminat hakkımı vermeyerek haram yemiştir. 7 Mart günü ölen Ertuğrul Akbay'a hakkımı helal etmiyorum" açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası olan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, İstanbul'da dün defnedildi. Ölen Ertuğrul Akbay'ın eski Yazıişleri Müdürü İsmail Pehlivan açıklamada bulundu ve "Ertuğrul Akbay'ın denen şahsiyet benim 10 yıllık tazminat hakkımı vermeyerek haram yemiştir. 7 Mart günü ölen Ertuğrul Akbay'a hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun hem ona hem de kimin kursağından gitmişse hepsine haram ediyorum." açıklaması yaptı.

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