Ertelenen taleplere ikinci dalga freni

Buğra Kardan

Dünyayı derinden sarsan yeni tip Corona virüsü (Covid-19), küresel ekonomiye de darbe vuruyor. Büyüme tahminleri aşağı çekiliyor. Ünlü fonlar ve reyting kurumlarınca ekonominin 2020’de yüzde 5 ila 3 daralacağı öngörülerinde bulunuluyor. Gerek Uluslararası Para Fonu’ndan (International Monetary Fund-IMF) ile Dünya Bankası gerekse Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’ten durgunluk (resesyon) uyarıları geliyor.

Bekle gör moduna geçildi

Covid-19 tehlikesinin atlatılamaması, ikinci dalga korkusunun artması da mali sıkıntıları tetikliyor. Nitekim ABD ile Avrupa ülkelerinde önemli projeler askıya alındı, büyük yatırımlar rafa kaldırıldı. Üreticiler tarafından fabrikaların, tüccarlar tarafından dükkânların kepenkleri açılmadı. Tüketicilerce de konut, otomobil ve ticari taşıt alımı iptal edildi, tatil planları ertelendi.

Belirsizlik devam ediyor

Devam eden belirsizlik paniğe neden oluyor. Dünya Bankası ekonomistlerinin “Son 150 yılın en büyük resesyonu kapıda” ikazı yapmaları, ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System-Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ise ekonomik aktivitenin hâlâ pandemi öncesi dönemin çok altında olduğuna dikkat çekmesi kaygıyla karşılanıyor. Kredi akışını desteklemek için güçlü adımlar attıklarına işaret eden Powell’ın “Gelişmeleri yakından izleyeceğiz. İktisadi faaliyetleri arttıracak, büyümeye katkıda bulunacak çalışmalar yürüteceğiz” sözleri de üreticileri ve tüketicileri rahatlatmaya yetmiyor.

Corona trilyonları yuttu

Şu sıralar dünyanın dört bir yanında ikinci dalga endişesi hâkim. İlk dalganın ardından peş peşe kurtarma paketi ilan eden ülkelerin önümüzdeki süreçte atacakları adımlar kestirilemiyor. ABD’nin 2.2 trilyon dolarlık, Japonya’nın 1.1 trilyon dolarlık, Almanya’nın 130 milyar Euroluk, Rusya’nın 70 milyar dolarlık paketlerine yenilerinin eklenip eklenmeyeceği merak konusu.

Umut veren gelişmeler de var

Bu arada ilerisi için umut veren haberler geliyor. Covid-19’a yönelik ilacın deneme aşamasına gelmesinin, bazı ülkelerde vaka sayılarının hızla azalmasının, üretici ve ihracatçı firmalarca da pandemiye karşı alınan tedbirlerin sıkı sıkı uygulanmasının ikinci dalgayı engelleyeceği umuluyor.