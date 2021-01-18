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Eğitim Ertelenen ALES-2 sınavı ne zaman?
Eğitim

Ertelenen ALES-2 sınavı ne zaman?

Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM ALES için beklenen tarihi açıkladı. Peki, ALES ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi!

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:27:00 - 2021-01-18 18:29:13
Ertelenen ALES-2 sınavı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen ALES 2 sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ALES tarihi netleşmiş oldu.

Ertelenen ALES-2 sınavı ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES-2 sınavı 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

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