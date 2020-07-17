  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:06:03 -
Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı belli oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, bu seneden ertelenen ile gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun programı arasında zamanla ilgili ufak çaplı farklılar dışında her şeyin aynı kalacağı belirtildi.

Aralarında olimpiyat köyü, medya merkezlerinin de yer aldığı Tokyo'da, ertelenen oyunlar için önceden hazırlanan 43 yapının tamamı gelecek yıl da kullanılacak.

Tokyo 2020, yeni inşa edilen Ulus Stadı'nda düzenlenecek törenle 23 Temmuz 2021'de başlayacak. En çok madalya (339) dağıtılacak olimpiyat olması planlanan Tokyo 2020, 8 Ağustos'ta sona erecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı