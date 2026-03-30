Erteleme yok! O plakaları kullananlar yandı! Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 bin TL ceza uygulanacak!

İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez’in sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; Trafik Kanunu düzenlemesiyle ilgili olarak; Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 Bin TL ceza yazılacak. Erteleme olmayacak. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak.

MULTİMEDYA EKRANLAR VE HOPARLÖR/SES SİSTEMLERİ İÇİN STANDARTLAR BELİRLENECEK

Hasan Öymez, multimedya ekranlar ve hoparlör/ses sistemlerine ilişkin standartların ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirleneceğine de paylaşımında yer verdi.