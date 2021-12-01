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Gündem Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak
Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, dünyada büyük bir güç çekişmesinin yaşanacağını ve Türkiye'nin ileriki süreçte Çin ile savaşacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:42:00 -
Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak

Araştırmacı - Yazar Ertan Özyiğit; Hande Aydemir ile Gün Biterken programında çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ertan Özyiğit, Türkiye'nin Boğazları elinde bulundurmasının büyük bir koz olduğunu belirtti.

Özyiğit, Türkiye'nin ileriki süreçte çok güçleneceğini hatta Çin ile savaşa gireceğini öne sürdü.

İşte Özyiğit'in o açıklamaları:

Savaşlar konvensiyonel olmalı. Niye olmalı, çünkü bir güç iddiasında bulunacaksınız. Yabancı medya, ‘Beyaz Rusya, Moskova ile Baltık ülkelerine saldırabilir’ yazıyor. Bunu kim söyler, ABD söyler. ABD, bu ülkelere ‘kurtarıcınızım’ diyor. Dünyada hiçbir savaş, savaş olsun diye olmaz. Birileri istedi diye oldu. Türkiye bu işin neresinde? Çok önemli yerinde. Rusya, buğday üreticisidir. Bu gemi nereden geçecek, Boğazlardan geçecek. Boğazların kontrolü çok önemlidir. Türkiye çok güçlenecek. Türki Cumhuriyetler projesi bu anlamda çok önemlidir. Ama daha da güçlenmesi lazım. Çünkü bizi de bir yere hazırlıyor olabilirler. Bunu anlatmam lazım. Türkiye, Çin ile savaşacak. Durun bakalım daha başlamadı. Daha yaşanacak.

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Yorumlar

türk

Türk Ulusları Örgütü (Araptaparca ve Kemalistçesi; Türk Döwlet leri Teşkilat ı) kurulduktan sonra ( Mongh Ul olmazsa olmaz) evet olacaktır. Uygur öcü açısından. Kaldı ki, Çinlilerin Türk alerjisi var bunu unutmayalım. Neredeyse tüm savaşlarda yenilmişlerdir.
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Zaza

Hadi len terez öyle olsa f35 verirlerdi
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