Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak

Araştırmacı - Yazar Ertan Özyiğit; Hande Aydemir ile Gün Biterken programında çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ertan Özyiğit, Türkiye'nin Boğazları elinde bulundurmasının büyük bir koz olduğunu belirtti.

Özyiğit, Türkiye'nin ileriki süreçte çok güçleneceğini hatta Çin ile savaşa gireceğini öne sürdü.

İşte Özyiğit'in o açıklamaları:

Savaşlar konvensiyonel olmalı. Niye olmalı, çünkü bir güç iddiasında bulunacaksınız. Yabancı medya, ‘Beyaz Rusya, Moskova ile Baltık ülkelerine saldırabilir’ yazıyor. Bunu kim söyler, ABD söyler. ABD, bu ülkelere ‘kurtarıcınızım’ diyor. Dünyada hiçbir savaş, savaş olsun diye olmaz. Birileri istedi diye oldu. Türkiye bu işin neresinde? Çok önemli yerinde. Rusya, buğday üreticisidir. Bu gemi nereden geçecek, Boğazlardan geçecek. Boğazların kontrolü çok önemlidir. Türkiye çok güçlenecek. Türki Cumhuriyetler projesi bu anlamda çok önemlidir. Ama daha da güçlenmesi lazım. Çünkü bizi de bir yere hazırlıyor olabilirler. Bunu anlatmam lazım. Türkiye, Çin ile savaşacak. Durun bakalım daha başlamadı. Daha yaşanacak.