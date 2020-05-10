Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, 'yeni biyolojik savaş böceklerler mi oalcak?' sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

24 TV'de ekranlara gelen Kayıt Dışı programında konuşan Ertan Özyiğit, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Özyiğit, Japonya'nın böcek yetiştirerek Çin'e saldırdığını söyleyerek, "Japonlar seramik küpler içerisine böcekler yerleştirerek Çinlilerin bulunduğu büyük şehirlerin üzerine attılar. Mikropları yetiştiriyorlar. Bunları fosiptik çukurlarında ya da ölmüş insanların üzerinde deniyorlar. Bahsettiğimiz mikrop, böcekler ya da sivrisinekler olabilir. Bunları biyo-savaş olarak düşünüyorsanız ilki ısırmak olur. ABD'nin biyolojik savaş konusunda 4.1 milyar dolar kadar bütçesi var. Bu Pentagon'un federal bütçeden ayrılmış parasıdır. Taşere ettiği para değil" dedi.

Sivrisinekleri biyolojik savaşta kullanmanın ekonomik olarak ilgi çektiğini söyleyen Özyiğit, Karadeniz'de bir takım çalışmalar yapıldığını belirtti.

İşte o açıklamaları:

2014 yılında Tiflis'te bazı çalışmalar başladı. Pentagon'a bağlı bir kuruluş tarafından insanlar üzerinde deneme yoluyla yapıldı. Karadeniz'deki sineklerin artması ve kaşıntıların çoğalması bu sebeptendir. Bu sinekler Gürcistan, Güney Rusya ve Türkiye'de tespit edilmiştir. Bahsettiğim rapor sivrisinek ısırma aktiviteleri ile ilgili. 1960'da başlıyor. 2014'te hızlanıyor ve 2018'de nihai sonucu alıyor. Burada tropikal sinekler var. Bunların bölgede yaşama imkanı yok. Mutasyona uğratmışlar. Avrupa Sağlık Önleme ve Koordinasyon Merkezi, bu tropikal sinekleri Gürcistan'da görüntülemiş. Rusya'da Kraznodar bölgesi, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde tespit edilip yayılmaları izlenmiş. Dünyanın bu kısmı için alışılmadık bir durum halinde gelecekte olan senaryoları bekliyorlar. Yani bütün börtü böcekler üzerinde çalışmışlar. Bu anlattıklarımız çok gizli bilgiler değil. Karadeniz bölgesinde daha önce görmedikleri böcekler görecekler. Bu böcekleri istedikleri şekilde aktif edebiliyorlar.