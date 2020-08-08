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Gündem

Ertan Özyiğit'ten çarpıcı 'Beyrut patlaması' açıklaması! "Patlatan odur"

Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit, Beyrut patlamasının arkasındaki güçlere dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:46:00 -
Ertan Özyiğit'ten çarpıcı 'Beyrut patlaması' açıklaması! "Patlatan odur"

 yeniakit.com.tr 

Son açıklamalara göre, 154 kişinin hayatını kaybettiği 5 bin civarında kişinin ise yaralandığı Beyrut patlamasının yankıları sürüyor.

Patlamanın henüz nasıl gerçekleştiği tam olarak netlik kazanmazken Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit konuyla alakalı çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yorumda bulunan Ertan Özyiğit, patlamanın arkasındaki güçlere dikkat çekerek "DİKKAT! 'Yeni Beyrut'tu kim tekrar inşa edecekse, Beyrut'tu patlatan O'dur.' " ifadelerini kullandı.

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