Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, galibiyet için sahaya çıkacak
Yeni teknik direktör Ersun Yanal'la Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de antrenmanlar başladı.22 Aralık 2018 Cumartesi 15:07
Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Hazırlık yarınki antrenmanla son bulacak
Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sonlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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