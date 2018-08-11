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Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a flaş cevap!

Teknik direktör Ersun Yanal'dan eski kulübü Trabzonspor'un kendisi hakkında yaptığı açıklamayla ilgi yanıt geldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:37
Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a flaş cevap!


Trabzonspor Kulübü dün yaptığı açıklama ile, eski teknik direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon 575 bin lira tutan alacağının ödendiği duyurmuş ve sert sözlerle Ersun Yanal'a yüklenmişti.

Ersun Yanal kendisine ati sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Yanal'ın açıklaması şöyle:

TRABZONSPOR'UN ERSUN YANAL AÇIKLAMASI

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçmişte kulüpte antrenör olarak görev yapan Ersun Yanal'ın sözleşmesinin, dönemin yönetim kurulunun tasarrufuyla tek taraflı olarak feshedildiği anımsatıldı.

İlgili antrenörün, süreç içerisinde kulüpten 4 milyon lira karşılığında ayrılmayı kabul etmesine karşın, kendisine karşı alınan tek taraflı fesih kararını Türkiye Futbol Federasyonuna taşıdığının vurgulandığı açıklamada, "Sonrasında ise Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu, 'tüm hukuk sistemimize örnek gösterilebilecek hız ve duyarlılıkta' bir çalışma yaparak dosyamızı kısa sürede karara bağlayıp kulübümüzü 10 milyon 569 bin 597 lira tazminat ödemeye mahkum etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Görevde bulunan yönetim kurulumuz tarafından, ilgili antrenöre son güne kadar kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tablo ve ülkemizdeki döviz artışının etkileri anlatılarak tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerimiz iletilmiştir. Ancak görev yaptığı kulübe ve camiaya saygısı bulunmayan, Trabzonspor'un kendisine verdiği şanslara rağmen ruhsuz, isteksiz ve sporun çok uzağındaki tavırlarına devam eden, Türk futboluna ve geleceğin sporcularına katacağı hiçbir şeyinin olmadığı, kalmadığı anlaşılan antrenör, tüm iyi niyetli girişimlerimize olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine kulübümüz, ilgili antrenöre 10 milyon 569 bin 597 lira, beraberindeki yardımcılarına da 963 bin 775 lira olmak üzere toplamda 11 milyon 553 bin liralık tazminat tutarını bugün itibarıyla tek seferde ve peşin olarak ödemiştir."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:37
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