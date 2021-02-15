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Spor Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye 11 milyon euroluk kazanç!
Spor

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye 11 milyon euroluk kazanç!

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye kazandırdığı isimlerden biri olan Altay Bayındır, kalesinde devleşerek adeta takımını zirvede tuttu. Ankaragücü forması giyerken 600 bin euro piyasa değerine sahip olan genç eldiven, an itibarıyla bu rakamı 11 milyon euroya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 21:10:00 -
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye 11 milyon euroluk kazanç!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansıyla büyük takdir topluyor. 2020/ 21 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı birçok maçta skora direkt etki eden kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır son Karagümrük maçının da kilit ismi oldu.

Takımı için her şeyi yapıyor

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-1 kazandığı Karagümrük maçının 87. dakikasında Sabo'nun penaltısını kurtararak takımına galibiyeti getiren Altay Bayındır, deplasmanda oynanan dört maçta kalesinde devleşti. Denizlispor, Hatayspor, Karagümrük ve deplasmanda kazanılan Göztepe maçlarını tek farkla kazanan Fenerbahçe, bu mücadelelerde puan kayıplarının kıyısından döndü. Kalesinde devleşen Altay, bu dört maçta 8 puanın Fenerbahçe hanesinde kalmasını sağladı.

En yüksek kurtarış sayısını tekrarladı

Altay, Kadıköy'deki Alanyaspor maçında ise 7 net kurtarış yaptı. Fenerbahçe'nin bu sezon topa en az sahip olduğu ve eleştiri oklarının Erol Bulut'a çevrildiği karşılaşmada Altay Bayındır, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ulaştığı en yüksek kurtarış sayısını tekrarladı. (Denizlispor ve Alanyaspor maçları kurtarış sayısı: 7)

Puana direkt etki ettiği maçlar

- Fenerbahçe - Karagümrük: 2-1

- Göztepe - Fenerbahçe: 2-3

- Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2

- Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1

- Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

- Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2

1.5 senede değeri 18 kat arttı

Hiç kuşkusuz Fenerbahçe, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bayındır'ı bu performansını sürdürmesi halinde elinde tutmakta güçlük yaşayacak. Avrupa'dan birçok kulübün scoutları tarafından takip edilen Altay Bayındır'ın adı sezon sonu itibarıyla önemli takımlarla anılacak... Ankaragücü forması giyerken 600 bin euro piyasa değerine sahip olan Altay Bayındır an itibarıyla bu rakamı 11 milyon euroya çıkardı.

 

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