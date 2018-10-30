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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevinden alınmasının ardından hoca arayışları sürüyor. Taraftarın takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile henüz bağlantı kurulmadığı öğrenildi.

30 Ekim 2018 Salı 12:23
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, özellikle taraftarın takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile henüz iletişime geçilmediği bildirildi.

BeIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal'la ilgili sıcak bilgileri paylaştı.

Yemeniciler'in verdiği bilgi şöyle;

Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.”

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:23
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal

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