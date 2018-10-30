Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, özellikle taraftarın takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile henüz iletişime geçilmediği bildirildi.

BeIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal'la ilgili sıcak bilgileri paylaştı.

Yemeniciler'in verdiği bilgi şöyle;

”Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.”