Ersun Yanal ve Hikmet Karaman arasında soğuk rüzgarlar esti

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlarken teknik direktörler arasında neler yaşanacağı merak konusuydu.

Karaman, Yanal'ın yanına gitmedi

Sarı-Kırmızılı takımın hocası Hikmet Karaman, konuk ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'ın yanına gitmezken seremoniden sonra direkt kulübesine geçti.

Hatırlanacağı üzere 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'un Bursaspor'a yenilmesi sonrası Çaykur Rizespor küme düşmüş, Atamacalar'ın o zamanki hocası olan Hikmet Karaman da "Bu şehir bunu unutmaz" açıklaması yapmıştı.

Karaman, sonrasında Karadeniz Gazetesi'ne verdiği röportajda o sözlerle Trabzonspor'u değil, Fırtına'nın o dönemki hocası Ersun Yanal'ı kastettiğini açıklamıştı.