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Ersun Yanal ve Hikmet Karaman arasında soğuk rüzgarlar esti

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi iki takımın teknik direktörü arasında soğuk rüzgarlar esti. Ev sahibinin hocası Hikmet Karaman, sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal'ın yanına gitmedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
Ersun Yanal ve Hikmet Karaman arasında soğuk rüzgarlar esti

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlarken teknik direktörler arasında neler yaşanacağı merak konusuydu.

Karaman, Yanal'ın yanına gitmedi

Sarı-Kırmızılı takımın hocası Hikmet Karaman, konuk ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'ın yanına gitmezken seremoniden sonra direkt kulübesine geçti.

Hatırlanacağı üzere 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'un Bursaspor'a yenilmesi sonrası Çaykur Rizespor küme düşmüş, Atamacalar'ın o zamanki hocası olan Hikmet Karaman da "Bu şehir bunu unutmaz" açıklaması yapmıştı.

Karaman, sonrasında Karadeniz Gazetesi'ne verdiği röportajda o sözlerle Trabzonspor'u değil, Fırtına'nın o dönemki hocası Ersun Yanal'ı kastettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  1. Rize
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. Hikmet Karaman
  5. Ersun Yanal
  6. Trabzonspor

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