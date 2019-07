Ersun Yanal: "Skordan çok oyuncuların sahadaki karakterleri beni ilgilendiriyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alman ekibi Hertha Berlin ile oynadıkların hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Skordan çok oyuncuların saha içerisindeki tutumları, ortaya koydukları karakter beni daha çok ilgilendiriyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabında Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, Alman ekibi Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Sözlerine kamp dönemini ve hazırlık maçlarını değerlendirerek başlayan Ersun Yanal, “Buradaki maçların bir karakteri var. Bu tür maçları oynamak hem oyuncuların performanslarını değerlendirmek için hem de takımın oynayacağı oyunun ritmini kazandırmak, bazı oyuncuları denemek, bazı pozisyonları denemek, bazı oynayabileceğimiz oyunları test etmek ve tabii oyuncuları da geleceğe hazır hale getirecek bir organizasyonda kalitelerini arttırma adına önemli. Bugün bir takım oyuncularımızı da görme fırsatımız da oldu. En azından eksik kaldığımızda bazı mevkiler için kaydırabileceğimiz oyuncuların alternatiflerini görmüş olduk. Skordan çok oyuncularımın saha içerisindeki tutumları, ortaya koydukları karakter beni daha çok ilgilendiriyor. Çünkü bu seviyede oynamak için ciddi bir karaktere ihtiyaç var. Sadece yetenekle olmuyor. Hem karakteri hem yeteneği birleştirip bu seviyede oynayacak bir takımın oyuncusu olmanın koşullarını yerine getirmek gerekiyor. Hem bunları görme fırsatımız oluyor. 4 maçımız daha var, yaklaşık 3,5 haftalık bir süremiz kaldı. Onunla tamamlayıp ligin ihtiyacı olan kadroyu oluşturmaya gayret edeceğiz” dedi.

"Şu an ben bile ayakta zor duruyorum"

Yanal, kamp dönemi boyunca etkisini gösteren hava sıcaklıklarına ilişkinse, “Son iki gündür baya bir problem oldu. Hatta birkaç oyuncunun ufak tefek problemleri olduğu için onları riske etmedik. Dediğiniz gibi metabolizmayı oldukça etkileyebilecek bir hava. İnan şu an ben bile ayakta zor duruyorum. Baya bir nem ve sıcak var. Hepimizi yordu. Ama bu şartlar, koşullar var. Belki ülkemizde de çıktığımızda oynayacağımız maçlarda benzer şartlarla karşılaşacağız; soğuk, sıcak bizim doğamızın gereği. Bu da bir disiplin, bu disiplini geçmiş olduk. Bugün Tolgay’ın ufak bir problemi oldu, onun dışında 4 maç ve ayın 27’sinden itibaren ne ufak bir problem yaşamadan geldik. Umarım lige kadar da aynı şekilde devam eder.” değerlendirmesinde bulundu.

"Turnuva bizim için prestij"

Audi Cup ile ilgili görüşlerini de belirten sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, “Turnuva bizim için prestij. Sonuç itibariyle Avrupa’nın en önemli takımlarıyla birlikte böyle bir turnuvanın içinde yer almak ve böyle bir organizasyona katılmak önemli. Tabii oradaki mücadele ve oyun daha farklı olacaktır. Her rakibe göre bazen o seviyelerde oynamak hem bize daha büyük olgunluklar kazandıracak hem de takımdaki bazı oyuncuların performanslarını görmüş olacağız. Bu hafta sonu Dirar ile Isla da katılıyor. Bildiğiniz üzere Afrika Kupası ve Copa Amerika’da mücadele ettiler. Yarından sonra onlar da bizimle birlikte antrenmanlara başlayacak. Verdiğimiz programları doğrultusunda antrenmanlarına devam ediyorlar. Oynadıkların maçların ardından 3 hafta geçti. Bu süreç içerisinde de hazırlıklarını yaptılar, küçük küçük onları da kullanırız. Türkiye’de yapacağımız maçlarla da en son onlarla beraber kullanıp lige başlayacağız. Kadro yapılanmasına gelince de, Fenerbahçe, şampiyonluğun yani oynadığı her oyunu kazanmak için oynar. Fenerbahçe’nin hedefi belli, bu hedef ulaşmak için de buradaki ihtiyaçlar ve şekilleri biz ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan yaklaşık 1 ay önce başlatılan aslında transfer çalışmaları çok daha önce başladı ama Avrupa’da da gördüğünüz gibi çok kolay gitmiyor. Ama bizim bir an önce bunu halledip bir takım yapma konusundaki süreci kullanmak istiyoruz. 3,5 hafta az bir süre değil, umarım en kısa süre içerisinde de sonucunu alır ve takımla birlikte lige iyi bir adım atarız” şeklinde konuştu.

"Jailson bence kötü bir performans çıkarmadı"

Ersun Yanal, Jailson’un son 2 maçta stoper mevkiinde oynatmasının sebebinin arayış olduğunu söylerken, Jailson’un performansıyla ilgili, “Daha henüz işin başındayız. İki maçta karar vermek çok zor ama fena da oynamadı. Bence kötü bir performans çıkarmadı. Bu maçlar bildiğiniz üzere kaygı duygusundan uzak maçlardır. Lig maçları, resmi maçlar kaygısı yüksek maçlardır. O düzeyde nasıl olacak açıkçası onu ben de merak ediyorum. Ama kendi içimizde şu anda yaptığımız en iyi iş bu” diyerek sözlerini tamamladı.