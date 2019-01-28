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Ersun Yanal futbolcularına seslendi: Burası Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolcularla motivasyon konuşması yaptı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 02:40
Ersun Yanal futbolcularına seslendi: Burası Fenerbahçe

Süper Lig 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Hafta arası Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elenen sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal futbolcularıyla motivasyon konuşması yaptı.

Türkiye'nin haberine göre, Ersun Yanal motivasyon konuşmasında futbolculara "Üzerinizdeki baskının farkındayım. Ancak bununla başa çıkmak zorundasınız. Burası Fenerbahçe ve sizler belli yeteneklere, oyun zekasına sahip olduğunuz için bu takımda yer alıyorsunuz. Kendinize inanın ve sahaya motive olun." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 02:40
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig
  5. Teknik Direktör

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