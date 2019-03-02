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Ersun Yanal: Daha farklı oyunlar gelecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2'lik Ç.Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "3 puanı aldığımız için çok mutluyuz ama oyunumuzda eleştirilecek çok yön var." dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:12
Ersun Yanal: Daha farklı oyunlar gelecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Ç.Rizespor'u Kadıköy'de 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 42. dakikada 10 kişi kalan rakibinin 2. golü bulmasına engel olamadı ve galibiyet golünü 84. dakikada penaltıdan attı.

Teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını ancak tam anlamıyla hazır durumda olmadıklarını dile getirdi.

Eleştirilecek çok yönümüz var

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizi kutluyorum. Son 3 maçta 119 koşmuşlardı. Atlet, organize bir takım. 6 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Özgüveni artan, iyi oynayan bir takım. Biz de Beşiktaş maçında iyi oyun, iyi bir geri dönüş vardı. Sürekli bu oyunu oynamak, özgüveni kazanmak, takım olmak gibi sorunlarımız vardı. Bir sarmalın içerisindeydik. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ama oyunun eleştirecek çok yön var. Ucundan, neresinden yakalarsanız eleştirilecek yerler var."

"Daha farklı oyunlar gelecek"

"Beklentilerin daha farklı olduğunu da biliyoruz. Fenerbahçe birkaç hafta böyle 3 puanlar alınca çok daha farklı oyunlar oynayacağını da biliyorum. Taraftarımız, taraflı tarafsız herkesin takdirini de biliyorum. Bugün sadece 3 puan."

"Umarım hakemler artık toparlar"

"Tartışılacak çok şey var, hakemleri tartışmak istemiyoruz. Rizespor da, biz de tartışacağız ama bu konuyla ilgilenmek istemiyoruz artık. Hakemleri yönetecek farklı bir grupla yola çıkıldı. Umarım, hakem takımlarını toparlarlar artık. Hakemlerimize ve onlara destek olmalıyız. Bizim ve rakibimiz lehine, aleyhine hakemler hata yapacak. Önemli olan sonucu etkilemesin."

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:12
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