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Ersun Yanal: Bu takım hak ettiği zirveyi görecek

Ersun Yanal, derbi sonrasıyla oyuncuyla yaptığı toplantıda her geçen gün daha iyi olacaklarını vurguladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
Ersun Yanal: Bu takım hak ettiği zirveyi görecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, uyumlarından son derece memnun olduğu Zanka-Jailson ikilisini de mecbur kalmadığı sürece değiştirmeyecek.

Tecrübeli teknik adamı zorlayacak isimler ise Rodrigues-Tolga ve Isla-Ozan olacak. Yanal, lejyonerler ile onların yokluğunda etkili oyunlar çıkaran yerliler arasında tercih yapmak zorunda kalacak.

Her geçen gün fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyiye gittiklerini belirten Ersun Hoca "Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen son derece etkiliyiz. İdeal kadromuza kavuştuğumuzda önümüzde kimse duramayacak. Bu takım hak ettiği zirveyi görecek" diyerek oyuncularına güven aşıladı.

Eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı ilk derbide galibiyet beklentisi gerçekleşmeyen Tolga Ciğerci "Beraberlik için taraftarımızdan özür dileriz" derken, Vedat Muriç de "Galibiyeti kaçıran taraftık, üzgünüz. Hedefimizde sapma yok" açıklamasında bulundu.

KAYNAK:TÜRKİYE

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
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