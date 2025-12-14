  • İSTANBUL
Ersoy'dan gönül sofrası buluşması

Ersoy'dan gönül sofrası buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etmesinin sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir başarı olduğunu ifade etti.

Emrah Savcı  İstanbul

Alevi-Bektaşiliğin tarihî ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Üsküdar’daki Karacaahmet Sultan Cemevi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ortak değerler, talepler ve beklentiler aynı sofra etrafında istişare edildi. Toplantıda İstanbul Valisi Davut Gül, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Karacaahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan ve Alevi-Bektaşi kanaat önderleri yer aldı.

 

CEMEVLERİNE İMAR PLANI

Bakan Ersoy istişare toplantısında yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek buluşmanın karşılıklı dinleme ve sohbet amacı taşıdığını vurguladı. Ersoy, kanaat önderleriyle bir araya gelmenin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Cemevlerine yönelik bir de müjde paylaşan Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi. Alevi-Bektaşiliğin hoşgörü temeline dayandığını belirten Ersoy, bunun insanı merkeze alan öğretisiyle toplumsal barış ve kardeşliğin önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, hoşgörüye dayanan öğretileriyle de bu toprakların ortak değerlerinden biri olduğuna işaret etti.

 

Büyük Ailenin Eşit Ferdiyiz

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşamasını temel bir görev olarak gördüğünü vurgulayan Ersoy, inancı, kökeni veya dili ne olursa olsun herkesin bu ülkenin ayrılmaz ve eşit bir ferdi olduğunu ifade etti. Son yıllarda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, sahadan gelen ihtiyaç ve taleplerin daha yakından takip edildiğini belirten Ersoy, bu çerçevede sorunların tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atıldığını söyledi. Konuşmasını uzun tutmak istemediğini belirten Bakan Ersoy, asıl amaçlarının kanaat önderlerini dinlemek olduğunu vurguladı. Görüş ve taleplerin not alınacağını belirten Ersoy, çözülebilecek konuların hızlıca değerlendirileceğini, diğer başlıklar için ise ilgili kurumlarla birlikte çalışma yürütüleceğini dile getirdi. Ersoy, benzer buluşmaların önümüzdeki süreçte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de yapılabileceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Karacaahmet Sultan Cemevi’ndeki buluşmada, Alevi-Bektaşi toplumunun cemevlerine ilişkin sahadan gelen başlıklar da istişare edildi.

 

UNESCO’NUN KARARI TÜRK DİLİNİN KÜRESEL ZAFERİDİR

Bakan Ersoy, UNESCO’nun aldığı kararla 15 Aralık’ın resmen “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edilmesini değerlendirdi. Emeği geçenleri kutlayan Ersoy, şunları kaydetti: “UNESCO’nun bu tarihi kararı, Türk dilinin köklü geçmişinin ve zengin mirasının uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor. Bu karar, sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir başarıdır. Bu başarı, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut göstergesidir. UNESCO ailesine bu vizyoner kararları için teşekkür ediyor, Türk devletlerinin temsilcilerini yürekten kutluyorum.”

