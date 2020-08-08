Ersin Tatar'dan Yunanistan ve yardakçısı Sisi'ye çok net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz’deki tüm oyunları bozabilecek kapasitede

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Mısır ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hukuksuz anlaşmasına sert tepki gösterdi. Tatar yaptığı yazılı açıklamada "Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde MEB belirlenmesi anlaşmasının Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesi gayet yerinde ve doğru" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Tatar, "Yunanistan ile Mısır arasında sırf Türk-Libya Memorandumunu ortadan kaldırma amacıyla imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi anlaşması bu iki ülkenin hak, hukuk tanımazlıklarının yeni bir örneğidir." dedi.

Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacağını aktaran Tatar sözlerini şöyle noktaladı:

"Umarız bu iki ülke gereken mesajı alırlar ve Türkiye’nin haklarına el atmaya yeltenmezler. Bölgemizin gerginlik ve çatışmaya değil, işbirliği ve barışa ihtiyacı vardır. Bunun için gereken ise haklara saygı gösterilmesi bir takım bölge dışından gelen aktörlerin oyunlarına gelinmemesidir."