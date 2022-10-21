  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu hepimize güç veriyor
Gündem

Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu hepimize güç veriyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşu hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 23:00:00 -
Ersin Tatar: Türkiye'nin duruşu hepimize güç veriyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ile Aselsan-Havelsan ULAK A.Ş. Genel Müdürü Zafer Orhan'ı kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğe kavuşmasıyla Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak ulusal çıkarlarının korunması ve sürdürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün bunların başarılmasının, yapılan projelere bağlı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür. Biz burada yıllardan beri büyük bir mücadele içerisindeyiz. KKTC’de, farklı ürünlerin daha fazla değer görmesi ve sanayi sektörüne kadar gidecek bir kalkınma süreciyle KKTC, büyük bir aşama kaydetmiştir. Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Anadolu'nun kopmaz bir parçası olarak özgürce bu topraklarda var olabilmenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23