Ersin Tatar ne kadar oy aldı? KKTC ikinci tur cumhurbaşkanı seçim sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarihinde en kritik cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştiriyor. KKTC’de 199 bin 29 kayıtlı seçmen ülkeyi 5 yıllığına yönetecek olan cumhurbaşkanını seçiyor. KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 11 aday yarışarak adanın tarihinde ilk kez bu kadar çok adayın yarıştığı bir seçim oldu. Türkiye’nin mi yoksa AB, BM ile mi yola devam edileceğinin oylanacağı KKTC cumhurbaşkanı seçimleri adada bir referandum niteliği taşımakta. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere tüm alanlarda Türkiye ile daha güçlü ve daha aktif bir politikayı savunan mevcut başbakan Ersin Tatar ile sırtını AB ve BM’ye dayayan, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasını bir kabus olarak gördüğünü pervasız bir şekilde açıklayan küresel şer odakların adamı mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışıyor.

Geçen hafta ilk turu yapılan KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna göre hiç bir aday yüzde 50’yi alamadı. UBP adayı Ersin Tatar oyların yüzde 32.34’ünü, Bağımsız aday Mustafa Akıncı oyların yüzde 29.80’ini, CTP adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 21.71’sini, Bağımsız aday Kudret Özersay oyların yüzde 5.74’ünü, YDP’ninadayı Erhan Arıklı oyların yüzde 5.41’ini ve bağımsız aday Serdar Denktaş ise oyların yüzde 4.17’sini aldı. İlk tur seçimde katılım oranı düşük olmuştu.

KKTC ikinci tur cumhurbaşkanı seçim sonuçları

KKTC’lı seçmenler ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sabah 08:00’da sandık başına gitti. KKTC’de seçimlerde oy kullanma saat 18:00’da tamamlanacak. YSK’nın resmi olmayan sonuçları saat 20.00’ye kadar, kesin sonuçları ise 22.00-00.00 arasında açıklaması bekleniyor.