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Gündem Ersin Tatar, ‘Bu tuzak’ diyerek duyurdu: Türkiye buradan çekilirse...
Gündem

Ersin Tatar, ‘Bu tuzak’ diyerek duyurdu: Türkiye buradan çekilirse...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından ada için önerilen federasyon fikrinin tuzak olduğu belirterek, “Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 12:43:00 -
Ersin Tatar, ‘Bu tuzak’ diyerek duyurdu: Türkiye buradan çekilirse...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM öncülüğünde Mart ayında düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu beş artı bir gayri resmi konferansı öncesinde, bir grup gazeteciyle video konferans yöntemiyle buluştu. Türkiye ile KKTC’nin yüzde yüz fikir birliği içinde olduğuna dikkat çeken Ersin Tatar, federasyon önerisinin bir tuzak olduğunu anlattı. “Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez” diyen Tatar, “Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM öncülüğünde Mart ayında düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu beş artı bir gayri resmi konferansı öncesinde, bir grup gazeteciyle video konferans yöntemiyle buluştu. Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, federasyon gerçekçi değil. Anlaşma olmazsa KKTC yoluna devam eder” dedi.

Anlaşma olmazsa Rumlar da kaybeder

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mart ayında yapılması planlanan 5+1 gayri resmi konferansını, iki devletli çözüm fikrini masaya getirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Federasyon gerçekçi değil. Federasyon uzun vadede sürdürülemez. Huzur isteniyorsa, kazan kazan anlayışı ile olmalı.” dedi. Bu öneriyi geçtiğimiz günlerde KKTC’yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a da anlattığını belirten Tatar, “ O da yeni bir anlayışın gelişmesini, ancak buna iki tarafın da onay vermesi gerektiğini söyledi. İngiltere de bir anlaşma olmazsa, Rumların da kaybedeceğini kabul ediyor” diye konuştu.

Federasyon tuzak

Türkiye ile KKTC’nin yüzde yüz fikir birliği içinde olduğuna dikkat çeken Ersin Tatar, federasyon önerisinin bir tuzak olduğunu anlattı. “Burayı Rumların hegemonyasına çevirirler, beklentileri de Türkiye’nin adadan gitmesi” uyarısında bulunan KKTC Cumhurbaşkanı “Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez” diye konuştu. “Anlaşma olması durumunda garantörlüğe gerek kalır mı” sorusuna ise, Tatar “Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” yanıtını verdi.

ABD sağduyulu hareket etmeli

Yeni ABD yönetiminin Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeliğine başvurusunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sıkıntımız var. Biden’in pozisyonu belli. Ancak iş ciddiye binince, umarım gerçekçi olurlar. Çünkü onların da menfaatleri var. Sohbetlerde ABD’li bürokratlar da bize hak veriyor. Bize hak vermeleri, Türkiye ABD ilişkileri açısından da önemli. Sağduyulu olmalarını umut ediyoruz” dedi.

Maraş'ın açılması

Maraş’ın açılmasının tüm ezberleri bozduğunu anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen dört beş ayda 100 binden fazla insanının ziyaret ettiğini açıkladı.

Ülkedeki mutasyonlu virüs

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, mutasyona uğramış virüslü vakalara KKTC’de de rastlanması nedeniyle tedbirlerin artırıldığını belirterek; “Tam kapamaya gittik. Türkiye’den 40 bin doz, AB’den 4500 doz aşı alabildik. 500 Bin doz aşı bulabilirsek, yavaş yavaş açılabiliriz” dedi

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